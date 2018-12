ONG homenageia policiais militares mortos no estado do Rio

A organização não governamental Rio de Paz estendeu hoje (10) uma faixa de 10 metros no bairro da Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro, para homenagear os policiais militares mortos no estado neste ano. A ONG é conhecida por fazer atos contra a violência no Rio.

A faixa estendida na Curva do Calombo traz os dizeres “Rio de Janeiro. 2018. 94 policiais militares assassinados. Até quando?”.

Segundo a Rio de Paz, a ideia é manter a faixa no local até o ano que vem e, a partir de janeiro, começar a colocar placas com os nomes dos policiais mortos em 2019. O presidente da ONG, Antônio Carlos Costa, disse esperar que a faixa fique estendida por bastante tempo mas que nenhum policial morra tão cedo.