ONG e personalidades realizam bazar beneficente de Natal neste fim de semana

A ONG Ampara Animal e a atriz e modelo Thaila Ayala realizarão neste sábado, 15, e domingo, 16, o bazar anual para arrecadar fundos para os animais abandonados e que são atendidos pela instituição.

A ONG Ampara Animal existe há oito anos e já ajudou mais de um milhão de animais, com rações distribuídas, 125 mil animais vacinados, 320 mil animais medicados, três mil castrações e 9.600 adoções.

Com apresentação da atriz e modelo Thaila Ayala, o bazar terá 100% das vendas revertidas para os animais carentes acolhidos pela ONG Ampara Animal. Algumas marcas e personalidades vão oferecer parte de seus acervos para a causa, como The Body Shop, Dress & Co. e Art Pet. Serão vendidas canecas, camisetas, pulseiras, ecobags, bonés e cadernos.

SERVIÇO:

Endereço: Rua Estados Unidos, 112, Jardim Paulista, São Paulo

Datas e horários: 15 de dezembro, das 11h às 19h, e 16 de dezembro, das 12h às 17h

Entrada gratuita