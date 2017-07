Onda de frio acaba e calor de 34°C volta no fim de semana em MS

O calor volta com mais força no domingo (23), quando a máxima deve ser de 34°C no estado / Divulgação

As temperaturas voltaram a subir nesta sexta-feira (21) depois de uma semana histórica para o inverno em Mato Grosso do Sul, onde a mínima chegou a -2,2°C na quarta-feira (19). O fim de semana deve ter mínima de 11°C e máxima de 34°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que alerta para a baixa umidade relativa do ar.

A onda de frio provocou geadas e temperaturas baixas durante quatro dias consecutivos, fato nunca visto na história do estado, segundo o meteorologista Natálio Abrahão Filho.

O fenômeno foi registrado na terça-feira (18) em 13 municípios, na quarta-feira (19) em 19 cidades, na quinta (20) também ocorreu em 10 locais e, nesta sexta-feira (21), geou em Amambai, Mundo Novo e Paranhos.

Para o fim de semana, o ar frio perde intensidade e as temperaturas sobem gradativamente, ainda sem previsão de chuva para o estado. O sol predomina e aparece entre poucas nuvens.

O alerta fica por conta da baixa umidade relativa do ar durante a tarde, quando pode atingir valores menores que 25%, principalmente no centro-norte e nordeste sul-mato-grossense.

No sábado (22), os termômetros variam entre 11°C e 33°C e o céu deve ser parcialmente nublado a claro, com névoa seca. Na capital sul-mato-grossense, as temperaturas oscilam entre 16°C e 30°C e a umidade relativa do ar fica entre os níveis de 25% e 70%.

Em Bela Vista, onde foi registrada a menor temperatura do estado na quarta-feira (19) com mínima de -2,2°C, os termômetros variam entre 9°C e 27°C e a umidade relativa do ar fica entre 35% e 80%. O céu deve amanhecer claro, parcialmente nublado e com névoa seca.

O calor volta com mais força no domingo (23), quando a máxima deve ser de 34°C no estado.

