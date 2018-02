Onça-parda ferida é resgatada em rodovia no interior de SP

Uma onça-parda adulta, provavelmente ferida por atropelamento, foi parar no canteiro central da rodovia Washington Luís, na manhã deste domingo, 25, em Fernando Prestes, no interior de São Paulo. O felino tinha dificuldade para andar e estava com um ferimento na boca. Uma equipe de patrulhamento da Polícia Militar Rodoviária avistou a onça caída na grama e entrou em contato com a Polícia Militar Ambiental de Ribeirão Preto, na mesma região.

Os policiais usaram uma rede para conter o animal e tiveram de aplicar sedativos para que ele fosse examinado. A onça-parda estava com uma presa quebrada e tinha fraturas nos membros traseiros. A Polícia Ambiental acredita que o felino tenha sido atropelado quando atravessava a rodovia, na altura do km 338 da Washington Luís. A onça foi levada para o destacamento do Corpo de Bombeiros em Taquaritinga, mas será transferida para a instituição Mata Ciliar, em Jundiaí, onde deve passar por cirurgia.

Essa foi a terceira ocorrência envolvendo onças-pardas só neste mês no interior de São Paulo. No dia 12, um felino da espécie foi capturado em área reservada para hóspedes de um hotel, em Indaiatuba. A onça foi solta em mata da região. Um dia antes, uma onça-parda adulta foi capturada após se alojar na copa de uma árvore, na área urbana de Taquaritinga. De acordo com a analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Márcia Gonçalves Rodrigues, os casos estão relacionados com a ocupação do habitat natural desses felinos pela expansão urbana ou das lavouras.