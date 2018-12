OMS vai discutir e dar regras para edição de genes

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciou nesta segunda-feira, dia 3, que convocará especialistas do mundo todo para discutir a edição de genes em humanos. Na semana passada, o cientista chinês He Jiankui afirmou ter conseguido utilizar a técnica em bebês para reduzir o risco de contrair aids. Ghebreyesus afirmou nesta segunda que essa edição "não pode simplesmente ser feita, sem que existam regras claras". Jiankui não é visto desde o anúncio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.