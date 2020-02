OMS terá nova reunião com especialistas para discutir coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) planeja realizar uma reunião de dois dias, a partir da próxima terça-feira (11), com o objetivo de discutir discutir medidas para lidar com o surto do novo coronavírus.

Nessa quarta-feira (5), a OMS informou que vai convidar especialistas, profissionais da área médica e outros para ir a Genebra, na Suíça. Entre os tópicos a serem discutidos está o desenvolvimento de formas de tratamento e de vacinas eficientes contra o vírus. Segundo a entidade, não existe cura eficaz no momento.

A Organização Mundial da Saúde também solicitou cooperação financeira de países-membros da instituição, acrescentando que são necessários US$ 675 milhões nos próximos três meses para ajudar nações com sistemas médicos precários.

*Emissora pública de televisão do Japão