OMS diz que são 75.567 casos de coronavírus na China, com 2.239 mortes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que a China registrou 75.567 casos de coronavírus, entre os quais 892 foram reportados nas últimas 24 horas. Em entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, representantes da entidade disseram que 2.239 pessoas morreram em decorrência da doença no país asiático, 118 entre a quinta e esta sexta-feira, 21.

De acordo com o diretor-geral do órgão internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o número de novos registros da doença em Hubei, epicentro do surto, tem diminuído, em parte por conta de uma mudança na metodologia de contagem.

Na semana passada, a China começou a reportar casos confirmados clinicamente junto com os comprovados por laboratório. No entanto, agora, as autoridades voltaram a utilizar o método antigo.

"Isso pode indicar que o sistema de saúde em Wuhan retomou a capacidade de testar todos os casos suspeitos. Como resultado, alguns casos que haviam sido confirmados clinicamente foram subtraídos do total porque o teste deu negativo", explicou Tedros.