OMS anuncia recorde diário de novos casos de covid-19 no mundo com Brasil no topo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou neste domingo, 28, um novo recorde de novos casos da covid-19, considerando os dados de todo o planeta. De acordo com o órgão, foram identificadas mais 189.077 contaminações pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, sendo que "vários países reportaram seus maiores números de novos casos em um período de 24 horas".

Entre os países que anunciaram novos recordes está os Estados Unidos, que contou mais 44,7 mil casos de covid-19, superando o recorde do sábado (44,6 mil), segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país.

Apesar do recorde americano, o Brasil foi novamente a nação que mais reportou novos casos da covid-19: 46.860.

O relatório da OMS aponta as Américas como região com mais novos casos da covid-19: 117,1 mil. Na sequência aparecem o Sudeste Asiático (25,4 mil), o Mediterrâneo Oriental (17,9 mil) e a Europa (16,5 mil). Em números totais, as Américas também lideram; são mais 4,9 milhões de casos, quase metade do total global.