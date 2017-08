Ômega 3 é incluído nas recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia

O ômega 3 é um aliado da saúde do coração e a cada dia a medicina revela as funções cardioprotetoras desse importante nutriente / Divulgação

O ômega 3 é um aliado da saúde do coração e a cada dia a medicina revela as funções cardioprotetoras desse importante nutriente. A nova Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, publicada em agosto de 2017 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), informa que o consumo diário de ômega 3 de qualidade é um fator importante auxiliar na prevenção da aterosclerose.

De acordo com a SBC, os ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 exercem sua atividade cardioprotetora por meio da diminuição da lipogênese hepática e da LPL, contribuindo de forma significativa para a redução dos triglicerídeos.

“O ômega 3 é considerado como adjuvante no tratamento da hipertrigliceridemia (nível elevado de triglicérides no sangue). A ingestão de ômega 3 (EPA e DHA) entre 2 a 4 g ao dia, pode reduzir a concentração dos triglicérides no sangue em até 25 a 30%, segundo a diretriz publicada. Já para as pessoas levemente hiperlipidêmicas ou limítrofes, doses de 1,5 g por dia auxiliam na redução entre 2 e 51% nos níveis de triglicérides, comenta a Dra. Maria Inês Harris, consultora científica da Biobalance.

O que é a aterosclerose - É o acúmulo de placas lipídicas nas paredes das artérias, causando obstrução do fluxo sanguíneo. As placas podem se romper e provocar oclusão aguda da artéria por meio de coágulos. Em geral, a aterosclerose não apresenta sintomas até a ruptura das placas ou quando o acúmulo é grave o suficiente para obstruir o fluxo sanguíneo. Um acidente vascular cerebral pode ser o primeiro sintoma de aterosclerose carotídea. Para diagnosticá-la, é necessário consultar o cardiologista.

“A suplementação de ômega 3, por meio da diminuição da lipogênese hepática e da LPL, contribui de forma significativa com a redução dos triglicerídeos”, salienta a Dra. Harris.

OmegaPURE contém 90% de ácido docosahexaenóico DHA e de ácido eicosapentaenóico EPA. Com exclusiva tecnologia patenteada, suas cápsulas são concentradas em EPA e DHA e altamente purificadas, sendo livres de colesterol, metais pesados ou contaminantes. Além disso, suas cápsulas são gastrorresistentes, eliminando aquele gosto de peixe na boca após a ingestão. “OmegaPURE não se degrada no estômago e precisa das pancreases no intestino para se degradar e liberar ômega-3, exatamente onde é absorvido. Por isso, há melhor aproveitamento do nutriente pelo organismo”, afirma a Dra. Harris.

A ingestão diária ideal de ômega 3 traz comprovadamente diversos benefícios ao organismo, como a promoção da boa saúde do coração e do cérebro, redução no nível de triglicérides, do estresse oxidativo e da aterosclerose, ação anti-inflamatória e antidepressiva, além de atenuar os sintomas da síndrome do olho seco e na prevenção das crises de psoríase.

OmegaPURE é encontrado exclusivamente nas farmácias de manipulação de todo o Brasil. É possível conferir as farmácias mais próximas pelo telefone 0800-771-8438.

