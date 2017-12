OMC registra redução de medidas protecionistas em 2017

Na véspera de sua 10ª Reunião Ministerial, que será aberta amanhã (10), em Buenos Aires, a Organização Mundial do Comércio (OMC) informou que seus países-membros adotaram menos medidas restritivas ao comércio internacional este ano. Segundo a OMC, o dado é um sinal de “moderação”, apesar das “atuais incertezas econômicas”. As informações são da Agência Télam.

A análise considera os casos reportados pela organização até outubro e os compara com o mesmo período de 2016. De acordo com o informe, em 2017, os países integrantes da OMC aplicaram mais medidas de facilitação de comércio do que ações restritivas. O volume de comércio influenciado pelas facilitações foi mais de duas vezes maior que o total afetado pelas restrições, segundo a entidade.

Além disso, a OMC informou que as medidas de facilitação aplicadas durante o período no contexto do Acordo sobre Tecnologia da Informação ampliado abarcaram importações de cerca de US$ 385 milhões, o equivalente a 2,4% das importações mundiais.

