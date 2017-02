Olinda: veja a programação dos blocos de rua para a segunda de carnaval

Olinda (PE) - Os super-heróis são as estrelas do bloco Enquanto Isso na Sala de Justiça (Sumaia Villela/Agência Brasil ) / Sumaia Villela/Agência Brasil

Com o tema Essa Alegria Tem História, o tradicional Carnaval de Olinda tem como destaques artistas pernambucanos. A programação traz nomes como Alceu Valença, Almir Rouche, Marrom Brasileiro, André Rio, Nádia Maia, Cristina Amaral e Nena Queiroga.

A escolha do tema faz referência a comemoração dos 35 anos do título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido à cidade em 1982 pela A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A folia em Olinda ocorre em dez polos culturais, além do Corredor da Diversidade, localizado na Rua 13 de Maio; o Espaço Folia Cidadã, para receber os filhos dos trabalhadores da festa e o Camarote da Acessibilidade, no bairro do Carmo. Os foliões que quiserem ficar por dentro de tudo que acontece em Olinda, podem se manter atualizado pelo site oficial ou pelo aplicativo Carnaval de Olinda 2017, disponível no Google Play e na Apple Store.

Em 2017, os homenageados são o cantor e compositor Erasto Vasconcelos, que morreu ano passado, e o presidente do Homem da Meia-Noite, Luiz Adolpho Alves. A escolha foi feita por votação popular que recebeu cerca de 11 mil votos.

Veja a programação do Carnaval de Olinda para esta segunda:

POLO ERASTO VASCONCELOS (Sítio de Seu Reis)

16h: Bonsucesso Samba Clube

17h30: Siba de Baile Solto

19h: Capim Santo

20h: Etnia

21h: Rhudia

22h: Grio

POLO LUIZ ADOLPHO (Carmo/Fortim)

17h: Orquestra Metropolitam

18h: Cris Galvão

19h: André Macambira

20h: Sérgio Andrade

21h30: Maestro Oséas

22h30: Quinteto Violado

POLO LULA GONZAGA Largo do Guadalupe (Coco/Afoxé/Samba)

16h30: Banda Suprema Corte

17h30: Na Pisada do Mestre

18h30: Afoxé Povo Ogbon Obá

19h30: Reconquista

21h: Letto do Cavaco

22h30: Patusco

POLO MAESTRO DUDA DE OLINDA (Praça 12 de Março)

17h: Orquestra Inclusiva Sons do Silêncio

18h: Cristina Amaral

19h: Orquestra Beberibe

20h30: Adelmo dos Passos

22h: Lurdinha Nóbrega

POLO MESTRE LUIZ DE FRANÇA (Varadouro)

17h: Edilza Aires

18h: Maracatu Nação Tigre

19h: Grupo Bongar

20h30: Maracatu Nação Pernambuco

22h: Almério

POLO SELMA DO COCO (Carmo/Correios)

16h: Dona Glorinha do Coco

17h: Coco Raízes do Capibaribe

18h: Grupo Fetxha – Mestre Matinho Funiô

19h: Gervásio do Coco

20h: Dona Del do Coco

21h: Coco das Estrelas

22h: Coco de Pareia

23h: Arnaldo do Coco

POLO AURISTELA FREIRE (Salgadinho/Rua Severino Pereira)

17h: Ylana Queiroga

18h: France Frevo

19h: Dario Santos

20h30: Luca de Melo

22h: Cylene Araújo

POLO PALHAÇO CHOCOLATE (Praça da Preguiça)

Das 09 às 16h - Espaço infantil com oficinas, brinquedos, apresentações de dança e shows de grupos infantis. Participação do Palhaço Chocolate.

