Olimpíada Brasileira de Robótica do IFMS acontece de 25 a 26 de agosto

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) classificou 18 equipes para a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que será realizada em Campo Grande nesta sexta-feira e sábado, 25 e 26. Desde 2011, ano da primeira participação na competição, esta será a maior delegação já classificada pela instituição, que é pentacampeã estadual do evento na categoria nível 2, voltada para o ensino médio

No total, o Instituto será representado nesta edição por 58 estudantes e 10 professores. O campus com mais equipes é o de Aquidauana (6), seguido de Ponta Porã (5), Dourados (2), Nova Andradina (2), Coxim (1), Jardim (1) e Naviraí (1).

“Nossos campi estão mais competitivos e acreditamos que também teremos mais classificados para a etapa nacional. Vale destacar também que os campi novos, Jardim e Naviraí, estão participando pela primeira vez ”, apontou o diretor de Empreendedorismo e Inovação, Matheus Neivock, também coordenador da participação do IFMS no evento este ano.

Por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi), parte dos participantes do IFMS receberão auxílio financeiro para despesas como transporte, alimentação e estadia.

Competição – Será realizada no Centro de Convenções Albano Franco, na Capital. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Na sexta-feira, 25, haverá o credenciamento dos participantes, das 8h às 9h30. A partir das 10 horas, começam as competições do nível 1, voltada para estudantes do ensino fundamental. Das 14 às 17h, é a vez dos alunos do ensino médio competirem.

A programação segue no sábado, 26, a partir das 8 horas.

Na competição, os robôs, montados e programados pelos estudantes, precisam seguir uma trilha cheia de obstáculos e desafios. Para isso, são usados diversos sensores, como de luz, de toque e de distância. A pontuação é medida de acordo com o tempo levado para concluir o percurso e o número de erros cometidos.

As equipes melhores classificadas conseguem o credenciamento para participar da etapa nacional da OBR, prevista para o mês de novembro, em Curitiba (PR).

O campus Ponta Porã já obteve cinco vitórias consecutivas na fase estadual – desde 2012 -, tornando-se pentacampeão sul-mato-grossense da Olimpíada.

OBR – É uma olimpíada científica apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), destinada a alunos de escolas públicas ou privadas do ensino fundamental, médio ou técnico em todo o Brasil.

O objetivo do evento é estimular os jovens a seguir carreiras científico-tecnológicas, identificar talentos e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro.

A OBR possui as modalidades prática e teórica, que procuram adequar-se tanto ao público que nunca viu robótica quanto ao público de escolas que já têm contato com a robótica educacional.

