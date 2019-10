Olga Tokarczuk e Peter Handke premiados com Nobel da Literatura

Os prémios Nobel da Literatura de 2018 e 2019 foram atribuídos à polaca Olga Tokarczuk e ao austríaco Peter Handke, respetivamente. O anúncio foi feitohoje (10), em Estocolmo.

O Nobel de 2018 foi igualmente anunciado esta quinta-feira depois de, o ano passado, ter sido cancelada a entrega deste prémio após um escândalo de abuso sexual e crimes financeiros que afetou a Academia sueca.



Olga Tokarczuk junta-se, desta forma, à minoria de mulheres agraciadas com este prémio literário. Desde 1901, um total de 116 escritores – dos quais apenas 15 são mulheres – foram distinguidos com o Nobel da Literatura.



Este foi o quarto dos seis prémios mais cobiçados do mundo a ser distribuído. Resta o Nobel da Paz, que revelará a pessoa a ser premiada na próxima sexta-feira, e o Nobel da Economia que será anunciado a 14 de outubro.