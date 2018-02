Com apoio do Governo, Carnaval neste sábado tem opções para todas as idades

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul está repleto de opções para os foliões neste sábado (10.2). Com apoio do Governo do Estado, cordões, blocos e escolas de samba levam tradição e alegria para ruas e clubes, na festa popular com entrada gratuita.

Pedro Gomes

Das 22h às 4h

Local: Espaço cultural (Rua Ceará com a Travessa São Francisco)

Ladário

18h às 20h – Exposição de Fantasias carnavalescas recicláveis e Memorial de Fotos da Fundação Municipal de Cultura

20h – Atração Cultural com a Corte de Momo e Banda Local

22h – Bloco AS Separadas

23h – Bloco É a Boa

00h – Bloco As Furiguetes

01h – Banda Show Regional

Nioaque

23h – Gupo Junto & Misturado, Gragefe e MC Alissinho

Rio Verde

A partir das 22h na Praça de Eventos da Cidade (Rua Ronaldo Padovan Branquinho, s/n)

Aral Moreira

Matinê dançante para crianças e idosos dos SCFV e toda a Comunidade, com panfletagem.

20h – Show com a banda Cia Elétrica

Corguinho

Carnalaço

Local: Clube do Laço

Selvíria

22h – Selva Folia 2018

Local: Calçadão de Selvíria

Inocência

21h – Show com a banda Meteoro

Aquidauana

A partir das 20h – Bateria das Escolas de Samba / Show Banda do Funil

Local: Avenida Pantaneta

Dois Irmãos do Buriti

22h – DIB Folia, com animação da banda Linha de Frente

Local: Praça de Eventos, na avenida Reginaldo Lemes da Silva

Corumbá

Roda de Samba

Local: Porto Geral

12h – Carnaval de Albuquerque

Local: Centro Comunitário de Albuquerque

Passarela do Samba – Desfile dos blocos Oficiais – 20h

Oliveira Somos Nós; Afro Samba Reggae (Antigo Olodum); Flor de Abacate; Os Intocáveis; Nação Zumbi; Águia da Vila; Arthur Marinho; Bola Preta; Vitória Régia; Clube dos Cem; Praia, Bola e Cerveja.

Bloco Independente – Afoga o Ganso

Local da Concentração: Rua Dom Aquino

Show Local – Palco Central – Praça Generoso Ponce – 02h00

Campo Grande

14h às 22h – Cordão Valu

Local: Esplanada Ferroviária

16h às 22h – Rockers

Local: Orla Ferroviária

Mundo Novo

Local: Avenida JK, em frente a Conveniência do Carlinhos

Sonora

Das 16h às 22h – Shows, parquinho, ações de lazer e atividades de recreação

Local: Balneário Pôr do Sol

Porto Murtinho

21h – Show com Axé Mixx

Concurso de Blocos de Carnaval

Show com Alma Viva

Local: Praça de Eventos José Barbosa de Souza Coelho

Bodoquena

22 horas – Show com a banda Thimbahia

DJ Miguel Costa e DJ Claudenir Nunes

Paulo Fernandes e Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto capa: Daniel Reino