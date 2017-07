Oito pessoas são encontradas mortas em baú de caminhão no Texas

Oito pessoas foram encontradas mortas no baú de um caminhão em frente a um supermercado em San Antonio, no Texas. A polícia suspeita que o caso se trata de tráfico de pessoas. O motorista do veículo, que não teve a identidade revelada, foi preso.

No baú do veículo foram encontradas dezenas de outras pessoas vivas, que foram levadas a hospitais. O baú em que as pessoas estavam não tinha sistema de ar condicionado, segundo os bombeiros.

Segundo o chefe da polícia de San Antonio, William McManus, uma das pessoas que estava no baú do caminhão conseguiu fugir na madrugada deste domingo, 23, e pediu água a um empregado do supermercado em que estava parado o veículo. O funcionário chamou as autoridades. Quando os agentes chegaram, foram encontrados os oito mortos no baú.

Os investigadores disseram ter vídeos de câmeras de segurança nas quais se via vários veículos que chegaram e levaram outras pessoas do caminhão.

"Estamos diante de um delito de tráfico de pessoas, uma tragédia espantosa", afirmou McManus.

O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos vai participar das investigações. Fonte: Associated Press.

