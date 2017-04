Oficinas formarão novos artesãos em Coxim com investimento do FIC-MS

Inspirado pela ave-símbolo do Pantanal, o artesão ceramista Lucinei Santos da Silva ministrará, no mês de abril, em Coxim, norte de MS, o projeto Oficinas Tuiuiú, com o objetivo de qualificar artesãos locais e entusiastas na arte da modelagem de argila e repassar o domínio dos saberes do arranjo produtivo local Terra Cozida do Pantanal. A oficina tem o investimento do Fundo de Investimentos Culturais do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (FIC-MS) e o apoio da Prefeitura Municipal de Coxim.

Serão três oficinas gratuitas de 40 horas cada, com o objetivo de formar novos ceramistas, bem como capacitar artesãos já experientes para diversificarem suas habilidades artísticas e incentivar a produção artesanal como forma de ampliar a variedade de lembranças comercializadas aos turistas.

"O Tuiuiú, com os pés na lama, conserva alvas suas plumagens, tendo o papo sempre cheio de rico alimento, extraído do meio natural em que vive, sentindo-se livre para voar, alcançando grandes alturas e livre para vencer longas distâncias. Da mesma forma, queremos preparar jovens pantaneiros a tirar sustento do barro, respeitando e conhecendo o meio ambiente, integrando-se ao meio social de forma limpa e saudável, desenvolvendo talentos para voarem pelo caminho das artes", conta o idealizador do projeto, o ceramista Lucinei Santos da Silva.

Lucinei é natural de Corumbá, onde ainda moço aprendeu a lide de confeccionar souvenires em terra cozida do Pantanal na reverenciada Casa do Massa-Barro. Posteriormente especializou-se pelo SENAI e atualmente desenvolve seus trabalhos junto ao Centro de Produção Cerâmica Vale das Monções, em Coxim, e também ao CAPS – Centro de Apoio Psicossocial, tendo sido agraciado com a Medalha Conceição dos Bugres, a maior honraria concedida a artesãos no estado pelos relevantes serviços prestados ao artesanato de Mato Grosso do Sul e à região do Pantanal.

O lançamento do projeto será no dia 10 de abril, segunda-feira, no Centro de Atendimento ao Turista de Coxim, anexo à Casa do Artesão, às 18 horas. Mais informações pelos fones 67 3291 1143 ou 99927 4762.

