Oficinas do Festival Douradense de Música começam nesta quinta-feira

Começam nesta quinta-feira (27/07) as oficinas do Festival Douradense de Música (FESDOM) voltadas a músicos de Dourados e região. Ao todo são 13 oficinas ofertadas gratuitamente, com inscrições que podem ser feitas na hora.



De 27 a 29, estarão sendo oferecidas na Unidade 1 da UFGD, pelo grupo Rubacão Jazz, da Paraíba, as oficinas de: Trombone; Trompete; Tuba e Bombardino; Saxofone e Flauta; Bateria e Percussão; Sanfona; Introdução à Improvisação; Aspectos práticos e teóricos sobre bandas marciais e ainda a oficina de Perspectiva da Educação Musical na atualidade: possibildades de ação.



A partir de 31 de julho, serão oferecidas as oficinas de: Harmonia, improvisação e prática de conjunto; Compreendendo harmonia e arranjo; Improvisação em concordância com estilos e ainda a oficina sobre Regência, ministrada por Alvaro German, da Colômbia.



Segundo a coordenadora do evento, maestra Thaís Costa, a ideia é proporcionar a formação musical oportunizando sos participantes o contato com técnicas e conteúdos que auxiliarão na inscrição de projetos e na administração da própria carreira.



O FESDOM é uma realização da Coordenadoria de Cultura da UFGD e vai até o dia 12 de agosto. Para ficar por dentro de toda a programação e fazer inscrição em um dos workshops e oficinas ofertadas, acesse o site https://www.fesdom.com/.

