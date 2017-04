Sectur abre inscrições para oficinas de tirinhas e desenho básico

A partir do dia 8 de abril estarão abertas as inscrições para oficinas de tirinhas e desenho básico. Poderão participar crianças a partir de 7 anos e adultos. Nas aulas, os participantes vão aprender a elaborar histórias em quadrinhos. Interessados em participar das aulas podem procurar a Biblioteca Pública Municipal Profª Anna Luiza Prado Bastos, localizada no Horto Florestal e se inscrever. As vagas são limitadas.

Integrantes do projeto Bigorna Ilustrada e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) farão a abertura das aulas na sexta-feira (07.04), às 19 horas, com orientações para iniciar um desenho.

Após a aula experimental, as oficinas serão realizadas, gratuitamente, aos sábados. Os participantes deverão levar nas oficinas material básico, como lápis e papel.

“A Sectur tem compromisso com a arte. Manifestar a arte por meio dos quadrinhos é algo muito importante, mas não é divulgado como deveria. Antes da era dos computadores as histórias em quadrinhos predominavam e isto não pode se perder”, frisa a gerente de Divisão Patrimonial e Espaços Públicos da Sectur, Lenilde Ramos.

Um dos organizadores do Bigorna Ilustrada, Claudio Dias, conta que objetivo das oficinas é estimular o crescimento de uma nova geração de quadrinistas em Campo Grande.

“O Bigorna Ilustrada existe há um ano e é formado por pessoas comprometidas com o desenho. As oficinas não têm uma data exata para terminar e vamos incentivar os participantes a entrarem em um desafio e gerar conteúdo em quadrinhos”, frisa Claudio.

Quem participar das oficinas receberá aulas sobre tiras, criação de personagens, arte-final com nanquim – tinta preta, desenho básico, mangá, arte-final com aquarela, roteiro e descrição, por exemplo. Ao todo, de acordo com Cláudio, sete professores ministrarão as aulas.

Quem quiser mais informações sobre as oficinas pode ligar no 3314-1009 e tirar as dúvidas.

