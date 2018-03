Oficinas da Sedhast no interior capacitam organizações em busca de recursos

Também estiveram presentes representantes de municípios vizinhos como Anastácio, Corumbá, Jardim, Bodoquena, Nioaque e Porto Murtinho - Divulgação

Com foco na capacitação de Organizações da Sociedade Civil (OSC’s), acontecem desde o último dia 06 as capacitações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) visando o recurso estadual de Emendas Parlamentares, em conformidade a Lei 13.019/2014, com o novo Marco Regulatório e demais legislações vigentes.

O município de Bonito foi o primeiro a sediar as oficinas, no Centro Cultural, com a participação de mais de 60 representantes de OSC’s. Também estiveram presentes representantes de municípios vizinhos como Anastácio, Corumbá, Jardim, Bodoquena, Nioaque e Porto Murtinho.

Técnicos da Superintendência da Política de Direitos Humanos, por meio da Coordenadoria de Apoio e Orientação das Organizações da Sociedade Civil, ministram as oficinas que acontecem simultaneamente atendendo representantes da administração pública e das organizações.





O novo Marco Regulatório traz novas diretrizes na formulação dos Planos de Trabalho e a Sedhast está proporcionando em cidades polos capacitações para parcerias firmadas entre a administração pública e as OSC’s. São Gabriel do Oeste, Três Lagoas e Ponta Porã sediarão os próximos encontros em data ainda a ser confirmada.