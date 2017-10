Oficina reaproveita materiais descartados e recupera mobiliário médico-hospitalar condenado

A oficina recebe desde camas Fowler – utilizadas em leitos de internação – a suporte para soro que, em sua maioria, estão em estado de sucata e mesmo assim são totalmente recuperados - Divulgação

Diariamente, dezenas de mobiliários médico-hospitalares utilizados em toda a Rede Pública de Saúde da Capital apresentam problemas, seja pela ação do tempo, falta de manutenção ou uso indevido, muitos deles se tornam inutilizáveis e são descartados. E são justamente estes materiais que ganham serventia novamente nas mãos dos profissionais da Oficina de Marcenaria, Recuperação e Reparos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), localizada no bairro Parque do Sol – região Sul de Campo Grande.

Todo material inutilizado na rede é recolhido pela equipe do Departamento de Manutenção da Sesau e encaminhado ao Almoxarifado Central que, por sua vez, tem o papel de redirecionar à oficina, onde os profissionais têm a tarefa de separar peça por peça e definir a destinação correta.

A oficina recebe desde camas Fowler – utilizadas em leitos de internação – a suporte para soro que, em sua maioria, estão em estado de sucata e mesmo assim são totalmente recuperados.

Conforme o servidor Juliano Aguero Garcia, chefe da oficina, após esse material ser separado, é feito o processo de recuperação individual e, posteriormente, a montagem é iniciada.

O servidor explica que, por ter se tornado um serviço de referência, a oficina recebe alguns materiais e equipamentos médico-hospitalar , principalmente de cadeiras de rodas inutilizadas, que são recuperadas e cedidas, através de empréstimo, a quem necessita.

No entanto, ele ressalta que, por trabalhar com orçamento mínimo e custo quase zero para o Município, a contribuição da comunidade, entidades públicas e privadas, é extremamente importante para a manutenção do serviço, haja vista que praticamente todos os materiais utilizados na reforma dos mobiliários e equipamentos médico-hospitalar são provenientes de descarte e reaproveitados pela equipe.

Na oficina também é feito o trabalho de marcenaria, tapecaria e serviços de suporte ao Departamento de Manutenção da Sesau.

Doações

Quem quiser fazer doação de materiais como perfil metálico, chapas, MDF, espumas para colchão, Courvin, tinta, entre outros, pode entrar em contato através do telefone 3314-6318 ou entregar direto na oficina localizada na Rua Dário Anhaia Filho S/N – Parque do Sol.