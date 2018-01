Oficina na Sedhast capacita organizações da sociedade civil

A ministrante lembra ainda que as oficinas serão desenvolvidas de forma prática, no intuito de proporcionar o desenvolvimento na elaboração dos planos de trabalho em consonância ao que orienta a Lei 13.019/2014 - Divulgação

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) realiza até a próxima semana uma série de oficinas, com a participação de organizações da sociedade civil, visando à elaboração do plano de trabalho referente às emendas parlamentares. As atividades começaram na quarta-feira (10).

As oficinais vão até o próximo dia 16 no auditório da Sedhast e serão ministradas por meio da Superintendência da Política de Direitos Humanos, via Coordenadoria de Apoio as Organizações da Sociedade Civil. Estão sendo capacitadas organizações de Campo Grande e do interior.

De acordo com a ministrante das oficinas, Alice Lopes, esses eventos possibilitam uma maior interação e aprendizagem entre as organizações e o poder público. A ministrante lembra ainda que as oficinas serão desenvolvidas de forma prática, no intuito de proporcionar o desenvolvimento na elaboração dos planos de trabalho em consonância ao que orienta a Lei 13.019/2014.