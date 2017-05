Oficina gratuita orienta participantes a identificar características empreendedoras

No próximo dia 15, segunda-feira, acontece na sede do Sebrae em Campo Grande (Avenida Mato Grosso, 1661 – Centro), das 18h30 às 22h30, a oficina “Quero ser empresário, estou preparado?”.

A capacitação faz parte do projeto Nascer Bem, dedicado a empresários e potenciais empreendedores que pretendem abrir ou aprimorar seu negócio.

No curso, serão apresentadas as características do empreendedor para que o participante possa fazer uma autoavaliação e uma análise de suas habilidades, de modo a aperfeiçoá-las e desenvolvê-las.

A oficina é gratuita. Inscrições e informações no Portal do Sebrae ou pelo telefone 0800 570 0800.

