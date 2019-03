Oficina gratuita de estamparia artesanal é promovida pela Gerência de Artesanato no Centro Cultural

Campo Grande (MS) – Em comemoração à 12ª edição da Semana do Artesão desenvolvida pela Gerência de Artesanato, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), será oferecida gratuitamente a oficina de “Estamparia Artesanal” direcionada para pessoas a partir de 16 anos, ministrada pelas designers Mary Saldanha e Paula Bueno. As inscrições têm início a partir de 12 de março das 8h às 18h, a oficina começa em 26 de março e termina em 24 de abril, sempre às terças, quartas e sextas-feiras, no período vespertino.

A oficina será dividida em duas etapas: A primeira será de 26 de março a 17 de abril das 14h às 18h e trabalhará técnicas de carimbo e estêncil, mostrando como aproveitar materiais simples no desenvolvimento de estampas corridas impressas manualmente, buscando unir os conhecimentos de domínio do grupo. As estampas devem utilizar as referências regionais e culturais com originalidade e criatividade, desenvolvendo a partir daí os produtos, algo que será discutido com os participantes. As instrutoras abordarão também com o grupo as questões de conceituação e mercado pretendido.

Já a segunda etapa acontece nos dias 23 e 24 de abril das 14h às 18h e será ministrada por instrutor designado pelo Sebrae-MS abordando temas como formação de preço e técnicas para inserção do produto artesanal no mercado competitivo, com o objetivo de auxiliar na formação de uma mentalidade empreendedora entre os artesãos.

“A oficina de artesanato tem como objetivo a geração de renda e também a divulgação da cultura local, aproveitando a semana do artesão, realizaremos essa oficina para que os alunos já aprendam a produzir e gerar renda através do resultado da oficina”, comenta Katienka Klain, Gerente de Desenvolvimento de Artesanato da Fundação de Cultura.

“A oficina possibilitará a criação de uma infinidade de produtos, mesclando a teoria com a prática abordando os princípios do design, composição, teoria das cores, principalmente para quem é iniciante no segmento. A ideia é incentivar o aluno para que ele seja empreendedor, pois com a criatividade e profissionalização é possível se desenvolver. A estamparia é uma técnica milenar e que vem crescendo muito, sendo valorizada pela criação de produtos exclusivos, o segredo é colocar o seu olhar nos produtos”, explica a designer Mary Saldanha.

“O Sebrae-MS acredita que os temas de gestão são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer modelo de negócio. Para começar bem é preciso noções de mercado, gestão, e finanças, ainda que o empreendedor opte por desenvolver a atividade como uma alternativa para geração de renda, não sendo esta a sua atividade principal. O artesanato, como segmento da Economia Criativa, é uma oportunidade para se empreender. Isto ocorre pois sempre é possível diferenciar-se no segmento e entregar ao mercado produtos inovadores. Em Mato Grosso do Sul, a característica turística do Estado, proporciona um solo fértil para o desenvolvimento de atividades criativas”, conta Isabella Fernandes Montello, coordenadora de projetos do Sebrae-MS.

Ministrantes

Paula Bueno é designer, especialista em Dança, pós-graduanda em design grá­fico, procura unir os trabalhos com imagem e corpo com o mote da criação na contemporaneidade. É sócia do estúdio de design Polca, que entre 2006 e 2015 chamou-se Buennas. Atua desde 2004 na criação gráfi­ca para ações culturais dando forma visual ao trabalho de diversos grupos de artesanato, companhias de dança e teatro, produtoras e fundações culturais no Mato Grosso do Sul. Trabalhou com núcleos de produção de artesanato pelo estado através da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), com objetivo de abordar o tema da criação e do design, assim como produzir linhas de produtos exclusivas e rótulos para produtos destas comunidades. Como consultora no Sebrae-MS, atende desde 2010 microempreendedores de Mato Grosso do Sul na compreensão de seu negócio e criação de identidade visual para suas empresas.

Mary Saldanha é designer, pós-graduada em Artes Visuais e trabalha com sustentabilidade e desenvolvimento local, pesquisa iconográfica, identidade, cultura, cotidiano e regionalismo com foco no estado do Mato Grosso do Sul, encantada por manifestações artísticas em geral, inseridos no contexto da arte contemporânea. Atuou na área de design gráfico, embalagem e projeto de produto artesanal como sócia no estúdio Buennas design; foi consultora do Sebrae-MS na área inovação em design, teve experiência internacional, residindo por três anos em Bali (Indonésia), desenvolvendo visual merchandising para empresa Aqueo distribuidora da marca Havaianas e atualmente é sócia no estúdio Polca Design trabalhando na área de design gráfico e projeto de produto.

As inscrições acontecem de terça a sexta-feira, das 8h às 18h, os interessados deverão se dirigir ao CCJOG que fica localizado na rua 26 de Agosto, 453 Centro, munidos de cópias do RG e CPF, no caso de menores de idade deverão ir acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar a mesma documentação. A oficina terá certificado e oferecerá 20 vagas, excedendo o número de vagas será criada uma lista de espera. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3317-1795.

Jefferson Benício – Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG)