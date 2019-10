Oficina do Sesc Corumbá vai ensinar a fazer compostagem caseira

A inscrição é gratuita, é preciso ter pelo menos 14 anos para participar - Divulgação

No dia 10 de outubro o Sesc Corumbá fará uma oficina de compostagem caseira, que vai ensinar a transformar lixo orgânico em adubo. A inscrição é gratuita, é preciso ter pelo menos 14 anos para participar e as vagas são limitadas. A oficina terá quatro horas de duração, das 15h às 19 horas.

Os ministrantes serão Virgínia Ly Lito e Thainan Bornato e para participar é preciso levar três baldes, que se encaixem entre si, com tampa e uma torneira de bebedouro. Adultos podem levar furadeiras e brocas, se desejarem.

“Mais da metade do nosso lixo pode ser compostado, mas na maioria das vezes esse resíduo orgânico acaba sendo misturado com o seco, dificultando a reciclagem, causando mau cheiro e também desperdiçando um composto rico em nutrientes, que viraria adubo e biofertilizante para as plantas e poderia até ser uma fonte de renda. Essa separação começa dentro de casa e em nossa oficina vamos ensinar como fazer, colaborando para uma melhor destinação do nosso lixo e criando consciência ambiental”, convida a gerente do Sesc Corumbá, Marcelle Saboya.

Serviço – O Sesc Corumbá está localizado na Rua Treze de Junho, 1703, no Centro. Mais informações podem pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms