Oferecido pelo Governo de MS, curso capacita 300 pessoas para captar recursos federais

Nesta última etapa, 38 pessoas recebem a qualificação - Fotos: Edemir Rodrigues

A capacitação da Rede Siconv (Sistema de Convênio do Ministério do Planejamento), oferecida pelo Governo do Estado, chegou a 9ª rodada, em Campo Grande, depois de percorrer todas as regiões do Estado levando qualificação para cerca de 300 pessoas.

O objetivo do curso é preparar servidores de diversos órgãos, entidades e municípios para captar recursos federais, que se concretizam em investimentos para beneficiar a população de Mato Grosso do Sul nas mais diversas áreas.

São dois dias de curso. Nesta última etapa, 38 pessoas recebem a qualificação. Para a aluna Ionise Piazzi, da Fundação Centro de Estudos da Santa Casa, o curso é importante para permitir dar sequência e ampliar projetos sociais. Para ela, a qualificação poderá ajudar programas como o de levar treinamento de primeiros socorros às comunidades, feito em parceria com diversas universidades.

“Estamos nos familiarizando com essa ferramenta. É uma oportunidade fantástica. Somos uma instituição sem fins lucrativos, que é um braço da Santa Casa, e que tem um trabalho social. Neste momento é necessário ter essa qualificação”, afirma. “Existem outros institutos sérios que não têm esse conhecimento”.

Maria Anita Medeiros, da área de planejamento do Hemosul, também é aluna do curso. “É um treinamento fundamental. Os técnicos precisam conhecer profundamente o sistema. Todo mundo sai ganhando”, diz.

Responsável pelas capacitações, o servidor da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) Luis Carlos Morente explica que o treinamento é fruto da parceria entre Governo do Estado, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Sebrae.

Já o analista de Planejamento e Orçamento da Segov, Celso Fabrício Correia de Souza afirma que a qualificação é ainda mais importante nos momentos de crise, em que os recursos são mais escassos.