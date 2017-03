OEA convoca conselho permanente para reunião de emergência sobre Venezuela

A Organização dos Estados Americanos (OEA) informou na noite desta sexta-feira que convocou uma reunião de emergência para a próxima segunda-feira, 3 de abril, a fim de debater a situação política na Venezuela.

No início da noite, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, assegurou que apoia a decisão da Suprema Corte do país de assumir as competências da Assembleia Nacional que, atualmente, é controlada pela oposição ao governo. O comentário de Maduro foi feito apesar de críticas internacionais sobre a medida. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários