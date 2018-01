OdontoSesc leva atendimento odontológico gratuito à população de Aral Moreira

Os interessados devem procurar a unidade móvel - Divulgação

No dia 01 de fevereiro o município de Aral Moreira, localizado ao sul do Estado, receberá o OdontoSesc. A solenidade de lançamento da unidade móvel na cidade será às 09 horas, no Centro Poliesportivo Deputado Alexandrino Marques, Rua General Dutra, S/N, com presença do presidente do Sistema Fecomércio, Edison Araújo, diretora Regional do Sesc em Mato Grosso do Sul, Regina Ferro e do prefeito de Aral Moreira, Alexandrino Garcia.

De fevereiro a maio o OdontoSesc deve realizar em Aral Moreira 3.840 atendimentos com 11.520 procedimentos de Odontologia, contemplando 600 pacientes com tratamentos completados, além de 4.000 atendimentos em Educação em Saúde. “Nossa meta é levar o atendimento aos municípios menores que mais necessitam ampliar a capacidade de atendimento odontológico e proporcionar qualidade de vida à população”, explica Regina Ferro.

Os interessados devem procurar a unidade móvel nos horários das 13h às 19h e efetuar o cadastro. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário.

Sobre o OdontoSesc – Lançado em 1999 pelo Sesc Departamento Nacional do Sesc, o Projeto OdontoSesc foi criado com o objetivo de contribuir com a melhoria da saúde bucal brasileira, com o foco direcionado à prestação de serviços odontológicos e ações de educação em saúde a populações carentes.

Em Mato Grosso do Sul o projeto teve início em 2001, com a primeira atuação em Aquidauana. Nesses treze anos de atuação, o OdontoSESC percorreu as seguintes localidades: Aquidauana (duas vezes), Costa Rica, Rio Brilhante, Terenos, Campo Grande (três vezes), Sidrolândia, Bandeirantes, Camapuã, Dourados, Nioaque, Naviraí, Bonito, Jaraguari, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Coxim, Corumbá e Aral Moreira no ano de 2014.

Por meio de Unidades Móveis, com uma estrutura tecnológica moderna e eficaz e que contam com equipes especializadas, ações comunitárias são desenvolvidas em cidades do interior e nas periferias dos grandes centros.

Os principais objetivos do projeto têm sido: estender ações de odontologia para a população de baixa renda e com dificuldade de acesso aos serviços de saúde bucal; e estimular a participação das comunidades atendidas, por meio de ações concretas que mobilizem a população em prol da saúde bucal, contribuindo para um estilo de vida mais saudável, e respeitando o perfil sociocultural de cada região.