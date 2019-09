Odontoclinic dá dicas para quem quer montar Franquia

Da Redação com Assessoria

O modelo de negócios da Odontoclinic foi desenvolvido de forma que profissionais de qualquer ramo possam abrir suas próprias franquias e terem sucesso nos negócios com o apoio da franqueadora - Foto: Reprodução

O Brasil é o país com o maior número de dentistas do mundo – cerca de 20% de todos os profissionais formados estão aqui. Ao mesmo tempo, a saúde bucal dos brasileiros está mais próxima de países subdesenvolvidos do que daqueles de primeiro mundo.

Este cenário demonstra que a odontologia no Brasil tem muito mais a crescer, já que há bastante mão de obra qualificada e muitas pessoas precisando de tratamento bucal. Para se ter uma ideia, segundo o Conselho Federal de Odontologia, o setor movimenta mais de R$ 38 bilhões todos os anos no Brasil.

Só o segmento de franquias odontológicas cresceu mais de 12% em 2018, de acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franchising), e continua a crescer graças a fatores como o aumento da longevidade do brasileiro e preocupações com estética, saúde e bem-estar.

A Odontoclinic lista abaixo as principais vantagens de se abrir uma franquia da rede:

Não precisa ser dentista. O modelo de negócios da Odontoclinic foi desenvolvido de forma que profissionais de qualquer ramo possam abrir suas próprias franquias e terem sucesso nos negócios com o apoio da franqueadora. Ideal para ex-executivos que não querem mais ser empregados de empresas.

Payback mais rápido que a concorrência. O tempo de retorno do investimento fica entre 24 e 36 meses, podendo ser menor que este período.

Investimento e faturamento médio mensal. O valor total para a abertura de uma franquia gira em torno de R$ 250 mil a R$ 450 mil, dependendo do tamanho da clínica, estrutura e número de dentistas. O faturamento médio por mês é de cerca de R$ 140 mil.

Produtos próprios. Os aparelhos ortodônticos Everest Alinhador Transparente e Everest Colagem Indireta de Bráquetes são desenvolvidos pela Odontoclinic dentro de seu próprio laboratório de ortodontia, garantindo agilidade na entrega para o paciente de forma mais acessível que o mercado.

Modelo de negócios em escala. O modelo de negócio permite aos franqueados terem acesso a determinados equipamentos e tecnologias que eles não teriam sozinhos. Um scanner digital, por exemplo, custa R$150 mil. Os franqueados não precisam desembolsar este valor, porque a franqueadora o coloca para rodar entre várias clínicas e deixa o negócio mais lucrativo para toda a rede.

Tecnologias utilizadas pela rede. A Odontoclinic aposta na digitalização da odontologia e utiliza seu próprio sistema de gestão (orçamento eletrônico, CRM, cobrança automática, produtividade de dentistas, indicadores diários, precificação), a plataforma de business intelligence Tableau e o Laboratório de Ortodontia.

