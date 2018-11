Obras são iniciadas na rua Marquês de Herval, no Nova Lima

Campo Grande (MS) – Nesta semana teve início os trabalhos na rua Marquês de Herval, conhecida como “corredor do Nova Lima”, que terá 548 metros do pavimento refeito, entre a avenida Cônsul Assaf Trad e a rua Padre Antônio Francisco. A ação faz parte das obras no bairro Nova Lima, que já tem 85% da pavimentação concluída e inclui drenagem, pavimentação e recapeamento.

As obras no Nova Lima estão divididas em duas etapas, sendo que a primeira está orçada em mais de R$ 23 milhões, com recursos federais, do Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande.

De acordo com a administração municipal, responsável pela execução da obra, 8,75 quilômetros de drenagem já foram concluídos e mais de 85% do pavimento previsto está pronto. Além da rua Marquês de Herval e da avenida Zulmira Borba, serão recapeados 832 metros da rua Jerônimo de Albuquerque.

Pacote

A verba do Estado liberada para o bairro Nova Lima faz parte de convênio firmado com a Prefeitura de Campo Grande. No total, já foram repassados mais de R$ 8,2 milhões de recursos estaduais para o pacote destinado à infraestrutura urbana da Capital, que contempla diversos bairros.

Paula Vitorino – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues