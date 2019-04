Obras na Rua Bahia reduzirão tempo de viagem no transporte coletivo

O prefeito Marquinhos Trad homologou a licitação para obras de recapeamento e implantação do corredor do transporte coletivo na Rua Bahia, entre as avenidas Afonso Pena e Coronel Antonino. O projeto inclui 1,2 km de microdrenagem e recapeamento de 1,75 km, com uma faixa exclusiva para os ônibus.

Na Rua Bahia, que integra o corredor norte do transporte, está programada a implantação de cinco estações de pré-embarque, com semáforos “inteligentes”, que vão reduzir em 20% o tempo de viagem entre o centro da cidade e os terminais General Osório e Nova Bahia.

A partir da homologação, todo o processo será encaminhada para a Caixa Econômica Federal, seguindo-se a assinatura do contrato e da ordem de serviço, o que deve ocorrer nos próximos 60 dias. A obra está prevista no projeto de mobilidade urbana de Campo Grande, que conta com recursos de um financiamento contratado junto à Caixa Econômica Federal em 2012.

A Equipe Engenharia venceu o certame, com um orçamento de R$ 4.392.305, em uma redução de 10,6% , R$ 522 mil, sobre o valor de referência previsto no edital (R$ 4.914.687,01).

O projeto, incluindo infraestrutura, sinalização e a estações de pré-embarque, exigi um investimento de R$ 4.814.687.61, sendo R$ 3,522.088,36, recursos de um financiamento do PAC Mobilidade Urbana e R$ 1.262.599,25, contrapartida viabilizada em parceria com o Governo do Estado.

Corredor norte

Quando estiver concluído, o corredor norte se estenderá até o Terminal Nova Bahia, passando pelo Terminal General Osório, servindo de interligação com os demais terminais do transporte coletivo da cidade.

O corredor está planejado para uma extensão de 22,7 km , abrangendo além da Bahia, as avenidas Coronel Antonino, Cônsul Assaf Trad, Alegre e 25 de Dezembro. Todas estas vias receberão obras de drenagem e recapeamento.