Obras na CPTM afetam operação dos trens neste fim de semana

Devido a obras de manutenção, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operará em horários diferentes e com maior intervalo entre os trens de transporte durante este final de semana, dos dias 16 e 17. Em nota, a CPTM detalhou as mudanças em cada linha. "As ações exigem medidas como promover intervenções em horários de menor movimentação de passageiros", justificou a companhia.

A CPTM tem tido sucessivas falhas nos trilhos e furto de equipamentos de sinalização. Veja como vão operar os ramais:

Linha 7 - Rubi

No sábado o funcionamento será normal. Já no domingo, obras no sistema de rede aéra da linha implicam algums mudanças. O intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre Luz e Pirituba e de 30 minutos entre as estações Pirituba e Francisco Morato.

Extensão da Linha 7-Rubi (Francisco Morato-Jundiaí)

Apenas no domingo, intervenções serão feitas entre 4 e 20 horas. O intervalo médio dos trens será de 30 minutos entre as estações Francisco Morato e Jundiaí.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes - Itapevi)

No sábado e no domingo serão executados serviços no equipamento de via. Entre as estações Carapicuíba e Itapevi, o intervalo entre os trens será de 20 minutos no sábado a partir das 13 horas. NO domingo, esse maior intervalo ocorre durante toda a operação.

Linha 9-Esmeralda (Grajaú - Osasco)

No sábado a partir das 20 horas e no domingo durante todo o dia, os trens circularão a cada 20 minutos em toda a linha. A CPTM informou que serão feitos serviços nos equipamentos de via permanente.

Linha 10-Turquesa (Brás-Rio Grande da Serra)

Depois de funcionar normal no sábado, a linha 10 - Turquesa operará com 20 minutos de intervalo entre os veículos no domingo. Passageiros nas estações entre Mauá e Rio Grande da Serra serão os mais atingidos.

Linha 11-Coral - Expresso Leste (Luz-Guaianases)

No sábado, das 19h até o fim da operação comercial, o intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre as estações Luz e Brás e de 30 minutos entre Brás e Guaianases. No domingo, durante todo o dia, a circulação ficará interrompida entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera.

Os usuários poderão utilizar a Linha 3-Vermelha do Metrô. O intervalo médio dos trens da CPTM será de 18 minutos entre Luz e Tatuapé. Excepcionalmente, não haverá baldeação em Guaianases, e os trens vão circular entre as estações Corinthians-Itaquera e Estudantes, com intervalo de 15 minutos.

Extensão da Linha 11-Coral (Guaianases-Estudantes)

Das 4h à meia-noite, os trens vão atender o trecho entre Corinthians-Itaquera a Estudantes com intervalo médio de 15 minutos.

Linha 12-Safira (Brás - Calmon Viana)

Das 20h de sábado até meia-noite de domingo os trens circularão com intervalo médio de 25 minutos em toda a linha.

Veja Também

Comentários