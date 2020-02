Obras duplicam capacidade operacional do Aeroporto de Foz do Iguaçu

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participou hoje (28) da cerimônia de entrega das obras de ampliação do Aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná. Com a conclusão desta etapa, na qual foram investidos R$ 42,4 milhões, a capacidade do aeroporto duplicou, passando de 2,6 milhões de passageiros por ano, para 5 milhões.

De acordo com o ministério, Foz do Iguaçu é o segundo destino brasileiro mais procurado pelos turistas internacionais. Com a ampliação do terminal, a expectativa é de que o ativo do empreendimento, que é administrado pela Infraero, seja valorizado, tornando-o “mais atrativo para receber melhores operadores”, disse o ministro, referindo-se ao aeroporto, que tem previsão de ser concedido à iniciativa privada no leilão da 6ª rodada, previsto para o final do ano.

Na oportunidade, Tarcío de Freitas assinou também a ordem de serviço para início das obras de ampliação da pista em 600 metros. A ampliação da pista possibilitará o pouso de aeronaves maiores e voos diretos tanto para a América Central como para os Estados Unidos.

“A primeira fase do aeroporto está pronta. As obras no Ministério da Infraestrutura começam e terminam”, disse o ministro. Além das melhorias no terminal de passageiros, o pátio de estacionamento de aeronaves está sendo ampliado, obra que vai garantir mais quatro posições de estacionamento de aeronaves comerciais, aumentando a capacidade em 57%.

Parte das melhorias já está em operação desde junho do ano passado, caso da sala de desembarque doméstico, com 1,2 mil metros quadrados (m²), do novo conjunto de sanitários e do acesso ao novo saguão de passageiros.

Cinco companhias aéreas operam voos comerciais em Foz: Gol, Latam, Azul, JetSmart e a boliviana Amaszonas, que ligam a cidade a Curitiba, São Paulo e Campinas (SP), Porto Alegre, Rio de Janeiro, Florianópolis, Confins (MG); às capitais do Peru (Lima) e do Chile (Santiago) e à cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

No ano passado, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu recebeu 2,27 milhões de passageiros e 21,11 mil aeronaves, entre chegadas e partidas domésticas e internacionais.