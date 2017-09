Obras do Sesi SST em Campo Grande refletem as metas do Sistema Fiems

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, visitou, na terça-feira (19/09), a obra do Sesi SST (Centro de Referência de Inovação em Saúde e Segurança no Trabalho), localizada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande (MS), e que conta com investimentos de R$ 7 milhões. Com 1,2 mil metros quadrados de área construída, com três pavimentos, a estrutura terá salas de treinamento, salas de atendimento em saúde, salas de reunião e auditório, tudo planejado para atender às necessidades das empresas instaladas no Estado, como cursos de educação continuada relacionados à saúde e segurança do trabalho.

“Trata-se de uma obra que reflete as metas do Sistema Fiems para apoiar e desenvolver o setor industrial no nosso Estado, dando mais competitividade às empresas e abrindo um leque de novas oportunidades”, avaliou Sérgio Longen, que estava acompanhado do superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, e do coordenador de engenharia do Sistema Fiems, Júlio da Cas Netto.

Ainda segundo o presidente da Fiems, os serviços de gestão na área de saúde e segurança do trabalhador são uma grande demanda do empresariado atualmente. “Esse é um projeto que atende um desejo antigo das empresas. É o futuro dos serviços do Sesi, que envolve o nosso grande projeto na área gestão em saúde e segurança do trabalho”, afirmou.

Ele completa que a previsão é entregar a obra no primeiro semestre de 2018 porque se trata de uma demanda urgente da indústria. “Esse setor do Sesi funciona hoje dentro do Edifício Casa da Indústria e entendemos que, a partir do momento da entrega, vamos ampliar e profissionalizar cada vez mais as relações do trabalho”, garantiu.

Já o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, destacou que a obra é a concretização de um projeto desenvolvido pela instituição. “Essa obra representa o reconhecimento da área de inovação dentro do Sesi na questão de saúde e segurança do trabalhador. É a concretização de um projeto que vem sendo desenvolvido há alguns anos e já é um dos oito centros de inovação no Brasil”, declarou.

Veja Também

Comentários