Obras do Núcleo Industrial resgatam autoestima dos moradores da região

Máquinas e trabalhadores seguem em ritmo acelerado com recapeamento de vias no entorno do Núcleo Industrial, que receberá pavimentação.

Campo Grande (MS) – “A gente estava esquecido aqui, há quinze anos sem nenhuma obra, mas agora com esse asfalto vai ficar bom”, afirmou Ademir Bueno, de 67 anos, presidente da Associação de Moradores da Vila Manoel Secco Thome, onde as obras de revitalização do Núcleo Industrial Indubrasil seguem em ritmo acelerado.

Na semana passada, equipe com aproximadamente 30 pessoas e sete máquinas trabalhavam no local atraindo a atenção dos moradores para a obra, esperada há pelo menos duas décadas. “O bairro estava necessitando disso aí”, disse Diego de Souza Calvis, de 32 anos, proprietário de um restaurante na avenida Principal I, onde estão em andamento as obras de recapeamento.

Além do restaurante de Diego, na via fica o Posto de Saúde do bairro e a EE Professor Ulisses Serra. Apesar de pavimentada, a avenida recebe terra e lama do trecho mais à frente, onde se inicia o Núcleo Industrial. Por conta disso, a pavimentação existente ficava prejudicada.

“Olha as rachaduras aqui no asfalto”, apontou o morador Valdemir da Silva, de 53 anos, ao buscar o neto na escola em frente ao trecho onde estão as obras. “É a coisa mais maravilhosa essa obra aqui. Fizeram reunião com os moradores apresentando o projeto e está acontecendo, estão de parabéns”, comemorou.

Fim da lama

No pátio em frente à empresa ADM, os caminhoneiros aguardam com expectativa pelo resultado final dos trabalhos. “Vai acabar o problema”, disse Sidney Francischetti, de 54 anos.

Ele revelou que precisa trocar o calçado na hora de fazer a entrega do farelo de soja, por conta da lama no local. “Olha a situação que a gente fica: para trabalhar tem que colocar uma botina senão não consegue andar na frente e no pátio da empresa”.

Há dez anos fazendo entregas para a fábrica, o motorista Ivandro Fonseca, de 39 anos, contou que a única melhoria que o local recebeu foi a empresa quem fez, com a construção do pátio para os caminhões não precisarem ficar estacionados na via. “Demorou para fazerem essa obra, tomara que agora resolva”, afirmou.

Para a dona de casa Nely da Silva, de 53 anos, não há dúvida de que as intervenções irão melhorar a região. Todos os dias ela busca o filho na escola e enfrenta poeira ou lama. “Tem muito barro no caminho, achei a obra ótima”, pontuou.

Orçada em R$ 6,6 milhões, a revitalização do Núcleo Industrial Indubrasil abrange 48 mil m² de área e inclui recuperar o asfalto já existente, com drenagem e recapeamento, e ampliar a malha pavimentada melhorando o acesso às empresas instaladas na região. Essa é a primeira revitalização que o núcleo recebe desde que foi fundado, há 40 anos.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues