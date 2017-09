Obras do Hospital Regional de Três Lagoas seguem cronograma e governador Reinaldo Azambuja vistoria serviços

Hospital está recebendo R$ 56,4 milhões em investimentos para atender população de seis municípios.

Campo Grande (MS) – As obras do Hospital Regional de Três Lagoas seguem a todo vapor no município. Conforme o cronograma, a construção está neste momento levantando as bases e executando a fundação do prédio. Para assegurar o bom andamento da obra, o governador Reinaldo Azambuja, acompanhado de uma equipe técnica, visitou as obras nesta segunda-feira (25.9).

“Essa obra é muito importante, além de construirmos um hospital que servirá para a população de toda a Costa Leste, como ponto de atendimento de referência em média a alta complexidade, esse hospital servirá também para a formação dos novos profissionais da área da saúde”, afirmou Reinaldo Azambuja. O governador disse ainda, que a obra será entregue dentro do prazo, que é março de 2019. “Vamos entregar o hospital equipado e a gestão vamos acertar uma parceria com a Prefeitura, já que e gestão da saúde é municipalizada”, acrescentou.

Iniciada em abril deste ano, a construção tem prazo de dois anos para ser finalizada. A obra é do Governo de MS, que precisou reformular o projeto anunciado em 2014 e o inseriu no Programa Estadual Obra Inacabada Zero – que em dois anos e meio já entregou mais de 200 obras paralisadas, deixadas por gestões anteriores.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, o Hospital Regional de Três Lagoas tem como objetivo desafogar os atendimentos de saúde que hoje são concentrados no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, principalmente, nas especialidades de trauma. O complexo médico atende pacientes de Três Lagoas e dos municípios da região Leste/Bolsão: Água Clara, Bataguassu, Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Selvíria.

Além de ser erguido para melhorar a saúde da população, o hospital também vai atender as demandas dos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) do campus Três Lagoas, formando novos profissionais capacitados para atuar na saúde pública.

Estrutura

O Hospital Regional de Três Lagoas é um pedido antigo da população daquela região. Construído em uma área de 26 mil m² no Distrito Industrial, às margens da rodovia BR-158. A área foi doada pelo empresário Magid Thomé Filho à Prefeitura.

Quando concluído, o hospital vai contar com 138 leitos divididos em: 6 leitos de pré-parto, parto e pós-parto; 3 de indução e recuperação de pacientes; 5 de observação pediátrica; 22 de observação paciente; 2 de observação psiquiátrica; 10 leitos de UTI cirúrgica; 10 leitos de UTI clínica; 48 de enfermarias; 4 de internação isolamento; 8 de semicrítico; 12 de preparo de recuperação pós-anestésica e 8 de observação recuperação paciente.

A previsão é que quando estiver em pleno funcionamento o hospital empregue 652 funcionários em quatro turnos.

