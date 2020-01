Obras do Governo do Estado garantem tráfego seguro em estrada rural de Maracaju

Campo Grande (MS) –A estrada rural que liga a MS-162 às empresas ADM do Brasil, Cargill e Granja Noroeste foi totalmente revitalizada pelo Governo do Estado, em menos de um ano. Com um investimento de R$ 5,4 milhões, as obras garantiram segurança e conforto para caminhoneiros e agricultores que trabalham no município.

Maracaju é a cidade que mais produz soja em Mato Grosso do Sul. Só na safra passada (2018/2019) foram produzidas 817,7 mil toneladas da oleaginosa em uma área cultivada de 294,2 mil hectares, conforme dados do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS).

Celso Luiz Villani é agricultor na região e explica que na época da colheita uma fila de até 100 caminhões por dia se formava na estrada para descarregar. Hoje a realidade é outra.

SONORA

Lançada em maio de 2019 pelo governador Reinaldo Azambuja, durante a Festa da Linguiça de Maracaju, a obra está em fase final e deve ser entregue nas próximas semanas pelo Governo. A iniciativa ainda atende pedido antigo de caminhoneiros e agricultores da cidade.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)