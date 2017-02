Obras do corredor sudoeste de Campo Grande começam amanhã

A obra de requalificação de quatro vias em Campo Grande começa a ser executada na próxima segunda-feira (13) pelo Exército. Ela abrange 12,11 quilômetros de vias, que integrarão o futuro corredor sudoeste do transporte coletivo.

A reunião para definição dos trabalhos aconteceu na última sexta-feira (10), na Caixa Econômica Federal, que financia R$ 24 milhões. O Secretário Governo, Antônio Lacerda, explicou que a reunião com a CEF, Exército e Prefeitura foi importante para realinhar os trabalhos e esclarecer as dúvidas.

“Está é uma reunião importante com a Caixa, que coordena os Projetos de Mobilidade Urbana dos Corredores Exclusivos para os ônibus. Nós avançamos em todas as negociações e uma semana após a reunião com a Caixa temos a confirmação do início das obras na próxima segunda-feira. Estamos trabalhando por Campo Grande. É isso que o prefeito Marquinhos Trad quer. Ver os funcionários trabalhando e máquinas nas ruas promovendo melhoria na acessibilidade para a população”, destacou.

A reformulação do projeto das obras de Mobilidade Urbana do Corredor de ônibus de Campo Grande foi apresentada pelo engenheiro Ricardo Schettini. “Estas obras estão dentro do projeto PAC2 de Mobilidade Urbana, com corredores exclusivos de ônibus. Este projeto atende normativas que visam à segurança dos usuários e proporciona mais mobilidade”, explicou.

Início pela Rua Guia Lopes

Os trabalhos de requalificação de vias começam no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Guia Lopes e se estendem até o terminal Aero Rancho, na Avenida Gunter Hans, encerrando no final da Avenida Bandeirantes. O corredor sudoeste inclui também a Avenida Afonso Pena (no trecho até a Rua Bahia), mas nesta via não haverá recapeamento porque o serviço foi feito pelo Governo do Estado há pouco mais de três anos.

Segundo o secretário-adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ariel Serra, o trecho inicial do recapeamento é de 1,57 km, entre as ruas Guia Lopes e Brilhante. A partir daí são mais 2,75 km até o terminal Bandeirantes; mais 4,92 km deste local até o Terminal Aero Rancho; as duas pistas da Gunter Hans e na etapa final, 3,87 km ao longo da Bandeirantes. O projeto prevê ainda a implantação de 6 km de drenagem.

Ariel Serra esclareceu que a população e comerciantes serão informados com relação às calçadas, que serão padronizadas, e todas as mudanças necessárias. “Outro cuidado que vamos ter é com relação à rede de esgoto, água, gás e fiação, que deverão ser executados antes da pavimentação. A iluminação pública também será padronizada nos corredores do transporte coletivo com as lâmpadas instaladas acima das árvores para melhor aproveitamento da iluminação”, relatou.

Concluída esta etapa de recuperação do pavimento, que será feita pelo Exército, haverá a implantação de estações de embarque pré-pago a cada 500 metros, aproximadamente. Os ônibus circularão em pista exclusiva na margem esquerda das vias e na Avenida Gunter Hans, junto ao canteiro central, com sinalização e baia de acesso, onde haverá o embarque e desembarque dos usuários sem riscos.

Veja Também

Comentários