Obras de requalificação do Centro começam a ser executadas em fevereiro

Perspectiva 06

As obras de Requalificação Urbana da área central de Campo Grande, que compreendem o trecho da Rua 14 de Julho, entre as avenidas Fernando Corrêa da Costa e Mato Grosso, e as vias adjacentes, vão começar a ser executadas em fevereiro de 2018.

Após uma atualização da planilha do projeto, o que acarretou no atraso, as obras já têm data certa para começar. “A planilha do projeto atualizada que atrasou. Estávamos aguardando a aprovação da Energisa. Agora, a Energisa aprovou e nós atualizamos o preço. Vamos finalizar na segunda ou terça-feira para ir para a Diretoria de Compras para licitação”, explicou a diretora-executiva de Projetos Estratégicos, Catiana Sabadin Zamarrenho.

Segundo a diretora-executiva, o edital da licitação deve ser publicado até a primeira quinzena de dezembro. “Vamos abrir a planilha em janeiro, mais ou menos o que a Prefeitura tinha pactuado, e começar as obras no próximo ano. Como janeiro chove muito, provavelmente em fevereiro entramos com o maquinário”, disse.

Processo da obra

A obra será realizada por partes, quadra a quadra, mas contemplando todo o serviço. Na primeira etapa, que contempla a Rua 14 de Julho, será realizado o cabeamento da rede de energia, toda a parte de drenagem, pavimentação, calçada, paisagismo, mobiliário, tudo que está no projeto. São cerca de 12 a 14 quadras, aproximadamente 1,4 km, que vai da Avenida Fernando Correa até a Avenida Mato Grosso.

Para não prejudicar o comércio, tudo será feito em partes, trabalhando com tapumes, permitindo a circulação de pessoas, fazendo com que elas continuem tendo acesso às lojas. A expectativa é que este processo demore cerca de dois meses em cada quadra.

Requalificação

As obras de Requalificação Urbana da área central de Campo Grande compreendem o trecho da Rua 14 de Julho, entre as avenidas Fernando Corrêa da Costa e Mato Grosso, e as vias adjacentes. Para as obras da Rua 14 de Julho, estão previstas as intervenções: execução das redes de energia elétrica e telecomunicações subterrâneas, execução das redes de drenagem, redes de distribuição de água e esgotamento sanitário, rede de gás natural, pavimentação nas pistas de rolamento, ampliação, padronização e calçamento dos passeios públicos, acessibilidade, sinalização viária, iluminação pública, mobiliário urbano, paisagismo.

As intervenções nas ruas adjacentes compreendem: padronização das calçadas, acessibilidade, mobiliário urbano, sinalização viária, paisagismo, melhorias na iluminação pública e recapeamento asfáltico nas pistas de rolamento, com extensão de aproximadamente 15,790 Km. Os serviços deverão ser iniciados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços (OIS) à Consultora Contratada e terão como prazo final 40 (quarenta) meses, que correspondem ao prazo de execução das obras.

Mobilidade Urbana

As obras de Mobilidade Urbana compreendem a ampliação e melhoria do sistema de transporte coletivo nos Corredores Exclusivos Sudoeste, Sul, Norte; a reforma e ampliação do Terminal Urbano de Transbordo Morenão; e as obras de Pavimentação no entorno do Corredor Norte, da Cidade de Campo Grande/MS.

Os serviços deverão ser iniciados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços (OIS) à Consultora Contratada e terá como prazo final 48 (quarenta e oito) meses, que correspondem ao prazo de execução das obras.