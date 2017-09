Obras de drenagem na Brilhante interditam trechos de ruas na Vila Jacy

Com o início de uma nova frente drenagem (parte do projeto de recapeamento da Rua Brilhante), no início da tarde desta segunda-feira (25) foi interditado o trânsito no cruzamento das ruas Brigadeiro Tobias com José Paes de Farias, que é uma das vias de ligação da Vila Jacy com a Vila NhaNhá e a Avenida Ernesto Geisel. A interdição neste cruzamento deve durar 15 dias.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito definiu alternativas viárias para quem estiver circulando na região.

O trânsito só está liberado para quem mora na José Paes de Farias no trecho entre a Engenheiro Alírio de Matos e a Brigadeiro Tobias. Na Brigadeiro Tobias o mesmo critério se aplica entre a Avenida Dona Otília Barcelos e a Rua Balbina.

Para os motoristas que descem pela José Paes de Farias a opção é entrar à esquerda na Rua Engenheiro Alírio de Matos (segunda paralela com a Avenida Bandeirantes), seguir três quadras até a Rua Itália por onde alcançará a Brigadeiro Tobias e daí retornará à José Paes de Farias. Quem tiver subindo a José Paes de Farias, a recomendação é fazer o mesmo trajeto a partir do cruzamento com a Brigadeiro Machado. A opção para o motorista que pretenda chegar a Avenida Bandeirantes, deve entrar à esquerda na Brigadeiro Machado e por esta via entrar na Avenida Dona Otilia Barcelos que termina exatamente na Bandeirantes.

A drenagem

Esta obra de drenagem que começa neste cruzamento com a Brigadeiro Tobias, se estenderá por 580 metros pela José Paes de Farias, atravessando a Avenida Bandeirantes (quando passa a se chamar Hermenegildo Pereira) até a chegar a Brilhante, onde se conectará uma rede de 218 metros. O objetivo, segundo engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, é conectar a drenagem da Brilhante com o já existente na Vila Jacy, a partir da Brigadeiro Tobias, garantindo o escoamento das águas pluviais que descem da Vila Bandeirantes (bairro onde se localiza a Brilhante) até o Rio Anhandui.

Ao longo da Brilhante serão implantados 600 metros de drenagem nos cruzamentos, incluindo uma rede que descerá pela Rua Gabriel Cubel, atravessará a Bandeirantes até se conectar com a rede existente na Rua Itália.

Mapa para desvios:

