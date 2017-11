Obras de contenção do rio Anhanduí irão recuperar trechos críticos da Ernesto Geisel

Intervenções serão feitas em uma extensão de 2,4 quilômetros no local que abriga os principais pontos da erosão que avança comprometendo a pista.

Campo Grande (MS) – “O pior trecho da avenida é esse aqui”, reclama o aposentado Ramão Romeiro, de 65 anos, mostrando a erosão que avança sobre a pista na avenida Ernesto Geisel. Os problemas apontados por ele referem-se à extensão da via em frente ao shopping Norte Sul Plaza, área incluída no projeto de recuperação viabilizado pelo Governo do Estado junto ao Governo Federal em parceria com a Prefeitura e Câmara de Vereadores.

O segmento onde serão realizados os trabalhos abrigam os pontos mais críticos da erosão. O principal problema, no local apontado pelo aposentado Ramão Romeiro, é onde parte da pista já foi interditada após o asfalto ceder.

Mais à frente, próximo ao ginásio Guanandizão, a erosão tem crescido também ameaçando comprometer a via. “Está aumentando bastante, despencando as margens”, conta o comerciante Jonas Nunes, de 55 anos, que tem uma oficina mecânica no local.

Ele lembra que há tempos os moradores e comerciantes do entorno aguardam uma solução para os problemas da Ernesto Geisel e espera que agora a obra coloque fim aos problemas provocados pelo grande volume de águas que o rio recebe. “A cidade inteira cai aqui dentro”, comenta.

As obras prestes a serem iniciadas com contrapartida estadual preveem justamente a solução do problema apontado por Jonas.

Elas serão executadas num trecho de 2,4 quilômetros entre as ruas Santa Adélia e Aquário e incluem serviços de drenagem, recomposição dos taludes e sistema de gabião para canalização da água.

Após as intervenções para conter a erosão, será feita restauração da pista, recapeamento, construída uma ciclovia e melhorada a sinalização de trânsito. A obra já foi licitada e a previsão da prefeitura, executora do projeto, é que tenha início ainda neste ano.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro