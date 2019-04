Obras da Sanesul vão ampliar fornecimento de água em Ladário

Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul está investindo mais de R$2 milhões

Campo Grande (MS) – Mais uma obra está em execução pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). A estatal está finalizando a construção de um reservatório com capacidade de 500 mil litros de água no município de Ladário.

O novo reservatório, que fica localizado no Bairro Nova Aliança, está inserido em um conjunto de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade, totalizando investimento que ultrapassa R$2 milhões em recursos próprios.

De acordo com o gerente de sistemas de abastecimento de água da Sanesul, Elthon Santos Teixeira, com esse investimento que está sendo feito, será possível elevar o índice de reservação em 48%, ampliando o fornecimento de água nos Bairros Terra Vermelha, Nova Aliança e Alta Floresta, todos eles na parte alta da cidade.

O diretor comercial e de operações da Sanesul, Onofre Assis de Souza, explica que a construção do novo reservatório está praticamente concluída e que agora a Empresa está com os trabalhos direcionados na implantação de 2.200 metros de adutora (rede que vai levar água do sistema central de abastecimento até o novo reservatório).

“Com essas obras será possível resolver um problema de desabastecimento na localidade. É um investimento para assegurar água tratada para os moradores de Ladário”, disse ele.

Assessoria de Comunicação da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).