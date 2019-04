Obras da Sanesul garantem mais saneamento básico em Maracaju

Com recurso próprio e federal, investimento ultrapassa R$28 milhões

Somando os investimentos em saneamento básico (água e esgoto) já concluídos, em execução e a executar, em Maracaju o valor ultrapassa R$28 milhões em recurso próprio e federal. Atualmente, o município recebe obras de ampliação do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Os dados são da Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente da Sanesul.

O responsável pela respectiva diretoria, Helianey Paulo da Silva, ressalta que esse investimento tem impacto positivo no Meio Ambiente e na saúde da população: “Muitas pessoas ainda não sabem da importância desse tipo de obra, mas é fundamental para garantir a preservação ambiental e evitar doenças, tais como diarreia, leptospirose, hepatites infecciosas (A e E)”, explica o diretor.

Em janeiro deste ano, o Governo do Estado, por meio da Sanesul, inaugurou obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Maracaju.

Entre elas está a construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), com capacidade de tratar 50 litros por segundo.