Obras avançam e lojas continuam de portas abertas no Centro

Com equipes em horário estendido, frentes de trabalho em todas as quadras e ritmo acelerado, as obras de requalificação da Rua 14 de Julho já estão 60% concluídas. Quem vê a via cheia de operários e materiais em toda a parte, não precisa se assustar porque o acesso às lojas está garantido.

Para fazer o consumidor transitar com segurança, foram instaladas passarelas em vários pontos da rua e em algumas entradas de comércios onde as escavações estão mais intensas.

A diarista Jussara Ramalho não deixou de frequentar o centro da cidade por conta das obras. Para ela, continua sendo o local preferido de compras. “Fica um pouco difícil de andar por aqui, mas sei que vai ficar tudo mais bonito. E estava precisando muito, né. É só ter paciência”.

O segurança Rodrigo Fizio também preferiu a Rua 14 de Julho para comprar o presente da mãe. “Os preços são melhores e tem mais variedade. E essa obra tinha mesmo que ser feita, lembro que o centro tava abandonado, agora imagina sem fios, calçada que a gente não tropeça, sem buraco. Vai ficar uma maravilha”.

Posso ajudar?

O Dia das Mães para o comércio é uma das principais datas de vendas e, de acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisa da Fecomércio, a preferência dos consumidores, 70,17% dos entrevistados, é comprar presentes para as mães nas lojas do centro.

Para ajudar na locomoção dos pedestres nos locais onde estão acontecendo as obras do Reviva Campo Grande, a Engepar, empresa executora dos serviços, colocou 30 pessoas uniformizadas como orientadores da população. “Eles estão à disposição para ajudar”, afirma o engenheiro Thiago Gonçalez.

O Dia das Mães deve movimentar R$ 61,09 milhões em Campo Grande. Desse total, R$ 32,12 milhões serão destinados à compra de presentes (52,57%) e R$ 28,97 milhões às comemorações (47,43%), de acordo com a pesquisa da Fecomércio.