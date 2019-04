Obras ampliam a cobertura de esgotamento sanitário em Corumbá

Hoje o sistema cobre 69,% da população urbana, com previsão de ampliação para 73,9 % após o encerramento das obras em andamento

Campo Grande (MS) – Atualmente, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está executando a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Corumbá. Hoje o sistema cobre 69,% da população urbana, com previsão de ampliação para 73,9 % após o encerramento das obras em andamento.

Com recursos federal e próprio, a Sanesul está executando 27 km de rede coletora de esgoto e 1.576 novas ligações domiciliares de esgoto em três grandes bairros do município.

“Ter a rede de esgoto à disposição só traz benefícios para o morador, é priorizar a qualidade de vida, pois é menos incidência de doenças relacionadas à falta de coleta. A rede de esgoto também representa a integração da cidade e a valorização do espaço urbano. Corumbá está conseguindo isso com os seus projetos e execução da Sanesul”, explica o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Sanesul, Helianey Paulo da Silva.

Sanesul em Corumbá

Em Corumbá, tanto o serviço de abastecimento de água tratada como o serviço de coleta e tratamento de esgoto são realizados pela Sanesul.

O município conta com uma conta de investimentos (concluídos, em execução e à executar) de R$ 78 milhões de reais (R$ 35 milhões são de recursos próprios da SANESUL) que estarão integralmente aplicados nos sistemas de água e esgoto.

“A cada dia, Corumbá avança mais no que se refere ao acesso da população aos serviços de saneamento básico. E este trabalho não pode parar diante de tantos resultados positivos. Temos certeza que este é melhor caminho para o município e vamos continuar essa parceria que deu certo, os resultados estão sendo colhidos agora. Nós temos novos investimentos, já universalizamos o fornecimento de água tratada para toda a população e agora estamos caminhando firmemente para universalizar a questão do tratamento de esgoto”, explicou o diretor- presidente Walter Carneiro Filho.

Assessoria de Comunicação da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).