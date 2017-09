Obra Inacabada Zero: Governo retoma obras avaliadas em R$ 11 milhões para beneficiar 343 famílias do MS

Contrato foi assinado na tarde desta terça-feira (5); retomada das obras é imediata

Campo Grande (MS) – Mais 343 famílias estão prestes a realizar o sonho da casa própria em Mato Grosso do Sul. Isso porque, o governador Reinaldo Azambuja conseguiu a liberação junto ao Ministério das Cidades da retomada das obras de dois residenciais populares nos municípios de Naviraí e Coxim. Os contratos foram assinados na tarde desta terça-feira (5.9). Ao todo os investimentos ultrapassam os R$ 11 milhões.

As novas empresas contratadas pela Caixa Econômica vão concluir o loteamento Piracema, em Coxim, com 30 unidades habitacionais, e o loteamento Novo Horizonte, em Naviraí, com 313 unidades habitacionais. Todas as moradias estão sendo construídas por meio da parceria entre Estado, União e Municípios, contratadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida/FAR.

O governador Reinaldo Azambuja reforça que a retomada das obras tem como objetivo principal levar mais qualidade de vida para essas famílias e deixar claro para a população o respeito de sua gestão com os recursos públicos.

“São duas obras que, mesmo não sendo iniciadas por nós, estão sendo entregues em benefício da população. Essas moradias deveriam estar atendendo a centenas de famílias e entraram no rol de obras inacabadas. Agora a gente avança para concluir essas edificações e mostrar para a população que nós temos respeito com o dinheiro público. A partir da assinatura dos contratos vamos levar melhor qualidade de vida para mais 343 famílias”, declarou o governador.

Conforme a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani, as equipes fizeram todo um esforço, uma articulação junto ao Ministério das Cidades, para que esse recurso fosse liberado. “Hoje o que nós fizemos aqui foi assinar esse contrato para gerar efetividade e resultados positivos para as famílias e tornar o sonho de centenas de pessoas uma realidade”, afirmou.

O último censo habitacional de 2010 apontava que o déficit de moradias em Mato Grosso do Sul era de 85 mil casas. Já o Plano de Habitação Estadual executado em 2014 aponta que, com todas as unidades produzidas e entregues, o déficit está em torno de 70 mil.

De acordo com o superintendente estadual da Caixa, Evandro Narciso de Lima, as obras fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida, com grande parte do valor subsidiado. “À Caixa compete a fiscalização, execução, pagar a empreiteira, acompanhar o empreendimento e fazer a entrega das chaves no final. Nós damos concretude ao processo, mas o papel mais importante é do esforço que o Governo de Mato Grosso do Sul fez para que o Governo Federal priorizasse a demanda do Estado; e também do Poder Público Municipal que é quem informa para a Caixa quem são as famílias que precisam. Tenho certeza que essas obras vão mudar a vida de muita gente para melhor”, disse.

Municípios

Em Coxim, as 30 unidades habitacionais representam investimento total de R$ 1.359.146,48, sendo que a contrapartida do Estado é de R$ 15.006,22. As obras foram contratadas em 2013 e estavam com 44,16% dos serviços executados.

Já em Naviraí, o empreendimento é de maior porte e está avaliado em R$ 10.980.322,29 (construção de 313 moradias), tendo como contrapartida do Governo do Estado os investimentos em saneamento, via Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). No loteamento Novo Horizonte, a empresa estadual vai executar 3.417 metros de rede de distribuição de água e 313 ligações domiciliares de água para atender o residencial.

