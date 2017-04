Obra emergencial em acesso principal das Moreninhas termina neste sábado

O recapeamento emergencial que está sendo realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, no bairro Moreninhas, termina neste sábado (22). A principal via de acesso do bairro, o Rua Fraiburgo, teve parte do asfalto levado na última quarta-feira (19), após intensa chuva na região. Caiu em cerca de uma hora de chuva, o esperado para todo o mês de abril.

Desde então a prefeitura está trabalhando para resolver os problemas e garantir o acesso da população ao bairro. Entretanto, como a chuva não parou nos dias seguintes ao incidente, os trabalhos realizados foram paliativos, podendo, somente neste sábado (22), fechar o serviço. Hoje, as equipes vão passar a lama asfáltica e recapear a pavimentação afetada.

“Fizemos uma intervenção imediata. Estamos trabalhando, estamos atentos a tudo que acontece na nossa cidade. Não estava no nosso plano fazer a restauração deste asfalto, mas temos que agir e o fizemos imediatamente”, ressaltou o prefeito Marquinhos Trad.

O chefe do executivo explicou ainda ter sido necessário recapear toda a parte afetada devido à quantidade de água que assolapou o asfalto, deixando-o com infiltrações.

“Não adianta fazer apenas a metade que foi arrastada e deixar a outra parte. Está tudo infiltrado, temos que pensar na eficiência do serviço que prestamos para a população”, frisou.

No fim da tarde deste sábado, os trabalhos já devem ser concluídos. De acordo com o encarregado da obra Osvaldo Batista, será finalizada a limpeza do local, depois vem a máquina niveladora, a compactadora e por último se coloca a massa asfáltica.

“Hoje ainda terminamos este trabalho”, informou.

Para finalizar o serviço, 26 homens trabalham desde cedo na região com 5 máquinas, sendo dois rolos, 1 bobcat, uma retroescavadeira e uma acabadora. Serão colocadas na via 49 toneladas de massa asfáltica.

Drenagem

Para resolver o problema de alagamento da Cidade Morena e melhorar o escoamento da enxurrada das Moreninhas, a prefeitura planeja retomar o quanto antes as obras de contenção de drenagem e contenção de enchentes às margens da Avenida Gury Marques, onde já foi instalada uma tubulação que atravessa a pista e vai até o Córrego Gameleira.

A obra conta com recursos da Caixa Econômica Federal (em torno de R$ 2,2 milhões), mas terá uma contrapartida da Prefeitura porque as planilhas serão corrigidas, visto que foram calculadas em 2014 e estão defasadas.

Veja Também

Comentários