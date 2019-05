Obra do Estado reforça industrialização de Maracaju

Maracaju (MS) – Mais uma obra lançada pelo Governo do Estado em Maracaju reforça o apoio à industrialização do município e contribui para a geração de emprego e renda. esta sexta-feira (3), durante a abertura da 25ª Festa da Linguiça, o governador Reinaldo Azambuja assinou documento que autoriza o início da pavimentação e restauração asfáltica da via que dá acesso ao Complexo da ADM, uma das maiores empresas do agronegócio do Brasil.

“Vamos fazer essa obra de construção e recapeamento dos acessos. O asfalto ficará mais largo para melhorar o tráfego de caminhões e carretas que passam todos os dias por ali”, explicou o governador. Segundo ele, a área reúne diversas empresas de armazenagem e produtos. Entre outras beneficiadas estão a Cargil, a Lar Agroindustrial e a Coamo.

Serão implantados e pavimentados de cerca de 1,7 km do acesso às empresas. Outros outros 800 metros serão restaurados – totalizando uma extensão de 2,5 km de asfalto novo. Toda a obra recebe investimentos de R$ 4,6 milhões. Máquinas já estão no local para dar início às intervenções.

Também participaram do lançamento o deputado estadual Felipe Orro; o secretário especial de Relações Institucionais e Assuntos Estratégicos de Mato Grosso do Sul no Distrito Federal, Pedro Chaves; e o prefeito de Maracaju, Maurílio Azambuja.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro