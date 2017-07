Obra de R$ 1 milhão em Aral Moreira foi pontapé para superinvestimento em pontes em MS

Campo Grande (MS) – A construção da ponte de concreto armado sobre o rio Guaimbé, em Aral Moreira, foi o pontapé para o superinvestimento de mais de R$ 104 milhões que o Governo do Estado faz em 90 travessias de 39 municípios do interior.

Com o custo de R$ 1,1 milhão, a passagem possui 60 metros de comprimento e está localizada na MS-379 – trecho MS-386, Bocajá, Ponta Caí e Laguna Carapã. A obra teve início em 1º de abril de 2015 e término em 29 de junho do mesmo ano. Com duração de 90 dias, a construção da ponte foi uma das primeiras a ser executada pela gestão Reinaldo Azambuja.

“Pontes são alternativas de transporte, produção e desenvolvimento”, afirma o governador. Para ele, a edificação objetiva a evolução e o progresso da região. Por isso, o Governo do Estado estima investir mais de R$ 104 milhões na construção de pontes de concreto, em substituição de pontes de madeira, em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.

“Serão ao todo 90 pontes. Dessas, 31 já entregamos, 21 estão em execução e outras 38 passam por processo de licitação. Vamos totalizar o maior número de pontes de concreto já construídas em Mato Grosso do Sul. Isso significa desenvolvimento, progresso e, principalmente, integração entre nossos municípios”, pontua o governador.

As pontes pensadas pelo Governo do Estado para promover a integração dos municípios vão atender várias regiões do Estado. Na região de Campo Grande são beneficiados os municípios de Corguinho e Dois Irmãos do Buriti. Na Grande Dourados são contemplados Caarapó, Deodápolis, Glória de Dourados, Jateí, Maracaju e Rio Brilhante. No Bolsão são beneficiados Cassilândia, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas e Paranaíba. Na região do Cone Sul, estão relacionados Eldorado, Iguatemi, Japorã, Juti e Naviraí.

Na região do Pantanal, os municípios irmãos Anastácio e Aquidauana são contemplados. Na região Leste as pontes de concreto chegam a Batayporã, Ivinhema e Novo Horizonte do Sul. Já na Norte Camapuã, Costa Rica, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso são atendidos. Na região Sudoeste são contemplados os municípios de Bela Vista, Bodoquena, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Nioaque. E, na região Sul Fronteira são Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

