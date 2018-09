Objetivo principal do BC é reduzir a inflação, afirma Guido Sandleris

O novo presidente do Banco Central da Argentina (BCRA), Guido Sandleris, afirmou em comunicado que o objetivo principal da instituição é reduzir a inflação. "Trabalhamos para recuperar a estabilidade e a previsibilidade de preços que a economia argentina tanto necessita", reforçou.

Sandleris assumiu o cargo diante da renúncia de Luis Caputo, que apresentou hoje seu pedido de demissão. Segundo informou o BCRA em nota, a decisão do antigo dirigente se deve a motivos pessoais, "com a convicção de que o novo acordo com o Fundo Monetário Internacional FMI restabelecerá a confiança acerca da situação fiscal, financeira, monetária e cambial" no país.