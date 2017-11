Objetivo é saneamento de primeiro mundo, diz governador ao entregar obras de R$ 16 milhões em Ponta Porã

Ao todo, investimentos para garantir tratamento da água e esgoto no município ultrapassam R$ 52 milhões com intuito de garantir saúde e qualidade de vida à população.

Campo Grande (MS) – “Esse é o nosso grande desafio e nós vamos perseguir: levar Ponta Porã aos níveis dos países de primeiro mundo, tendo 95% de coleta e tratamento de esgoto”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja ao entregar obras de saneamento que somam R$ 16 milhões. Ao todo, os investimentos na coleta e tratamento de água e esgoto do município ultrapassam R$ 52 milhões.

“O governo tem investido em Ponta Porã mostrando a nossa preocupação em saneamento, porque isso significa saúde, melhoria à qualidade de vida”, destacou o governador. Além de garantir o bem-estar da população, as obras resultam em economia aos cofres públicos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cada real investido em saneamento resulta em economia de quatro reais nos sistemas de saúde.

Nesta manhã, ele inaugurou mais uma etapa dos investimentos em Ponta Porã. Foram entregues uma nova estação de tratamento de esgoto, mais de 88 mil metros de rede coletora e 4.486 ligações domiciliares, obras que totalizam R$ 12,2 milhões executadas pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) incluindo recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Também foi entregue à população um poço tubular profundo situado no Jardim dos Eucaliptos, com profundidade de 649 metros e vazão de 258m³, construído com recursos federais e contrapartida estadual que somam R$3,8 milhões.

Foi assinada ainda autorização para iniciar a obra de perfuração de um poço tubular no Centro, com três reservatórios de concreto, uma estação elevatória e 18.953 metros de rede coletora, com recursos estaduais de R$ 10 milhões pela Sanesul. “Nossa preocupação é estender saneamento a todos os municípios e Ponta Porã conta muito com isso, poder universalizar coleta e tratamento”, detalhou o governador.

Parceria e novos investimentos

Durante a manhã, o governador Reinaldo Azambuja visitou importantes obras do município. Ele e o prefeito Hélio Peluffo fizeram a entrega de investimentos em drenagem e pavimentação nos bairros Jardim dos Estados e da Mooca.

Também assinaram autorizações para novos investimentos, como o de R$ 7 milhões do Estado no recapeamento das Avenidas Brasil, Marechal Floriano, Antônio João, Guia Lopes, Presidente Vargas e Belmiro de Albuquerque, em uma extensão que totaliza 154 mil metros.

“Hoje nós visitamos novas frentes de pavimentação, parceria da prefeitura, com as emendas dos nossos deputados, contrapartida e a parceria do Governo do Estado, e com isso a gente vai avançando nos bairros que há muito tempo estavam esquecidos. Nós estivemos visitando alguns bairros, um morador disse a mim e ao Hélio: eu moro aqui há 27 anos e hoje eu estou tendo essa oportunidade. Então, é para essas pessoas essa oportunidade. E poder fazer o recapeamento que totaliza praticamente 10 milhões de reais nas principais vias de transito urbano aqui de Ponta Porã é muito importante. Isso é uma parceria, mostra a capacidade do governo de reagir à crise, criar condições de ter recursos, fazer os investimentos e melhorar a vida das pessoas, que é objetivo de cada um de nós”, finalizou Reinaldo Azambuja.

Estiveram presentes nas entregas os secretários estaduais de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, de Infraestrutura (Seinfra), Marcelo Miglioli, de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), José Carlos Barbosa; o deputado federal Geraldo Resende; o prefeito de Ponta Pora, Hélio Peluffo; e os deputados estaduais Beto Pereira, Mara Caseiro, Onevan de Matos e Márcio Fernandes.

Danúbia Burema e Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos. Chico Ribeiro